Quintana plantea que el trabajo conjunto entre Grau y García puede "suplir la ausencia" de Marcel

El senador Jaime Quintana (PPD) planteó que el trabajo conjunto de los nuevos ministros de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), y de Economía, Álvaro García (PPD), puede "suplir la ausencia" de Mario Marcel.

En conversación con Cooperativa, el presidente del PPD dijo que “Marcel merece homenajes como el que hizo el Presidente ayer. Este Gobierno partió con muchas dificultades en lo económico, no solo del punto de vista programático, sino que de la realidad: inflación galopante, un crecimiento esquivo, y finalmente, logró estabilizar la economía y dejarla en condiciones mucho mejores para lo que resta de este Gobierno, y para el que venga".

Respecto al nombramiento de Grau, afirmó que es “atípico para este cargo; no porque carezca de las credenciales académicas, creo que es una persona bien formada en lo económico. Ha tenido episodios que le han valido algunas críticas, y probablemente algunas desconfianzas del sector, pero creo que tiene condiciones".

"Va a tener una prueba de fuego, que es la Ley de Presupuesto, pero la colaboración que le aporta García, que es una persona que entiende bien lo macroeconómico... si actúan como una dupla colaborativa, creo que se va a suplir la ausencia de Marcel", aseveró.

Señaló que García “es una persona que puede hacer una tremenda contribución en el área económica, pero como dupla económica también”.

Por otro lado, el senador comentó sobre la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura y aseguró que “es una señal política del Gobierno: no podía no tener consecuencias lo que hizo el partido de Valenzuela, porque hay límites cuando se está conformando una coalición, que era la aspiración del Presidente”.

“Creo que el Presidente dio una señal política que pocos se atreven a dar, y eso no es contra Valenzuela”, precisó.

Quintana recalcó que "muchas veces los mandatarios rehúsan hacer esto para no comprarse problemas, pero el Presidente quiso dar una señal de coherencia al resto. O sea, no da lo mismo cuando estamos construyendo el futuro de una coalición. ¿Qué coalición ofrecemos si reclutamos a cualquiera? Me puede merecer mucho respeto el trabajo que hizo (Valenzuela), pero son personas que se alejan de nuestras ideas, entonces es una dificultad".

