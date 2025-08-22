Gobierno expresó su "fuerte condena" a la aprobación de un plan de asentamientos en Cisjordania por parte de Israel

El Gobierno de Chile expresó su "fuerte condena" a la aprobación por parte las autoridades de Israel, de un plan de asentamientos en Cisjordania ocupada.

La medida contempla la construcción de más de 3.400 nuevas viviendas, específicamente en la zona denominada E1.

"Esta medida compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados, ampliamente respaldada por la comunidad internacional como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina", sostuvo Cancillería en un comunicado.

Agrega que "Chile reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias".

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado "a todas las partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que dificulten el diálogo y el entendimiento mutuo, en beneficio de la estabilidad regional en Medio Oriente".

(Imagen referencial: Menahem Kahana / AFP)

PURANOTICIA