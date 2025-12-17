Kast y polémica por foto con motosierra de Milei: "No vamos a copiar exactamente lo que han hecho otros países"

La fotografía del Presidente electo, José Antonio Kast, junto a su par argentino Javier Milei y una motosierra -símbolo del gobierno trasandino- generó revuelo político y mediático.

Ante las interpretaciones sobre un eventual ajuste fiscal o eliminación de ministerios, el republicano salió al paso para aclarar el sentido de la imagen.

Tras una actividad en San Miguel, señaló en un punto de prensa que “yo entiendo la labor de la prensa y que tienen que mantener toda la información al día y también ir viendo cuáles son las señales que uno va dando. Las señales que vamos dando están acá. Hoy día estamos en terreno con las personas. Uno puede ir consultando, uno puede ir preguntando a las personas”.

El Presidente electo enfatizó que Chile no replicará mecánicamente modelos externos: “Cada país tiene su realidad, nosotros no vamos a copiar exactamente lo que han hecho otros países, sino que vamos a buscar modelos que en alguna medida sean replicables en Chile”.

Recordó que en sus viajes recogió experiencias diversas: “En El Salvador fuimos a aprender de algunas cosas, en Hungría de otras, en España de otras, en Inglaterra de otras, en Estados Unidos de otras. Hemos recorrido muchos países, Hungría, Italia. Por lo tanto, nosotros vamos a replicar y ustedes conocen en gran medida los planes que fuimos presentando durante todo el año”.

Kast subrayó que su gobierno estará abierto a propuestas de cualquier sector político: “Y si hay más ideas, sean de la izquierda, sean del centro, la derecha, si son buenas ideas y solucionan urgencias sociales, lo vamos a aplicar”.

Respecto a la polémica, insistió en que la motosierra es un símbolo propio de Milei: “La motosierra es un emblema del Presidente Javier Millei. Muy bien. ¿Nosotros usamos la motosierra en nuestras presentaciones? No la usamos. Se discute mucho si un ministerio más o menos. Vamos a analizarlo y oportunamente lo vamos a ir comunicando”.

Para graficar su postura, agregó: “Yo puedo ir a Salvador y voy a sacar una foto delante del Cecot (la cárcel de alta seguridad de ese país). Me la saqué. Pero también me saqué fotos delante de la biblioteca que está en la Plaza de Armas, y me encantaría traer esa biblioteca a Chile, una biblioteca 24 horas (…) ¿Vamos a hacer lo mismo acá?, no”.

Finalmente, el líder republicano anunció que a mediados de enero de 2026 se conocerán los nombres del futuro primer gabinete.

