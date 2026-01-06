Piden enviar a Rivas a Comité de Ética tras cruce en sesión de la Cámara de Diputados con Kaiser y Naveillán

El diputado Gaspar Rivas protagonizó varios cruces con algunos de sus pares durante la sesión de este martes en la Sala de la Cámara.

Esto se produjo durante la discusión de un proyecto que propone entregar a Codelco el monopolio de la exportación de cobre y sus derivados.

El diputado Johannes Kaiser (PNL) manifestó su rechazo a la propuesta, sosteniendo que esta "significa literalmente asfixiar a la minería del cobre en Chile y a la industria relacionada con la minería en Chile".

“Me parece que este es un proyecto de resolución que debiésemos rechazar de plano porque nos devuelve a una triste y empobrecida situación como la que tuvimos en un pasado que queremos olvidar, porque Chile en esa época era uno de los países mas pobres de nuestro subcontinente”, agregó.

Luego de la intervención de Kaiser, el vicepresidente de la testera y autor de la iniciativa, diputado Gaspar Rivas, respondió con dureza, señalando que "efectivamente, el objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada".

Frente a las críticas del libertario, Rivas sostuvo que "si tiene algún problema, censure. Censure con su neoliberalismo libertario, censure si quiere; censura, alemán".

Y durante la misma votación, el parlamentario independiente también emplazó a la diputada Gloria Naveilllán (PNL), diciéndole "cállate, vieja ridícula". Ante esto, solicitó su envío al Comité de Ética.

La congresista aseguró que “como yo fui la persona afectada por el comportamiento del diputado Rivas, yo la verdad espero que todas las mujeres presentes en esta Sala me apoyen en solicitar que sea pasado al Comité de Ética“.

“Me parece que no corresponde en su papel de vicepresidente de la Cámara, tampoco corresponde en su papel de diputado de la República, tratarme de la forma como me trató simplemente porque estábamos en contra de un proyecto de resolución presentado por él“, argumentó.

