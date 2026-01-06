Gloria Ana Chevesich asumió la presidencia de la Corte Suprema reconociendo "años horribles" del Poder Judicial

Gloria Ana Chevesich asumió la presidencia de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Chile en liderar el máximo tribunal.

En su discurso inaugural, destacó el carácter histórico de su nombramiento: “tan significativo para mí y creo que también para la gran mayoría de las mujeres del país”.

La ministra reconoció que “el Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles”, recordando que desde octubre de 2024 cinco magistrados -tres de la Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago- fueron removidos por faltas a la probidad.

Calificó los hechos como “muy graves” y admitió que han derivado en “la profunda crisis que estamos viviendo”, lo que alimenta “el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública”.

Chevesich enfatizó que las faltas de unos pocos no deben marcar a todo el sistema: “Alzo mi voz para protestar y decir que lo hecho por algunos pocos, no puede ser un estigma para la inmensa mayoría que trabajamos honesta y esforzadamente”.

La presidenta de la Suprema reconoció que el descontento social también responde a otros factores: “se nos reprocha el atraso (…) en la tramitación de las causas; la deficiente atención (…) y, tal vez, la crítica que más duele, que existe ‘una justicia para ricos y otra para pobres’”.

Añadió que esta percepción requiere análisis profundo, pues se nutre de “responsabilidades propias, mensajes equivocados, informaciones incompletas o francamente distorsionadas”.

En lo personal, Chevesich afirmó: “Rechazo rotundamente a quienes pretenden hacer valer supuestos privilegios (…) Lo que enaltece nuestra labor es (…) el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables”.

