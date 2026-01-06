José Antonio Kast anunció que a más tardar la semana del 20 de enero dará a conocer a su gabinete

El Presidente electo José Antonio Kast dio a conocer que se tomará unos días más para anunciar su gabinete.

"Voy a tomarme unos días más, porque había señalado que iba a ser el 15, lo más probable es que va a ser a la semana siguiente, tipo 20, 21 de enero, porque queremos afinar muy bien los nombres, queremos seguir avanzando también con los futuros ministros en lo que serán sus equipos de trabajo", manifestó.

El Mandatario electo señaló que se conocerá “el perfil de cada uno de los futuros ministros en unos cuantos días más. Por lo tanto, yo pediría que no hagamos conjeturas, no hagamos análisis anticipados, porque las personas que van a estar van a contar con la plena confianza de quienes vamos a dirigir los destinos de la nación como equipo”.

Asimismo, insistió en que “puede que a alguien no le guste un perfil u otro, pero es resolución del Presidente de la República elegir su gabinete, las personas en las cuales va a depositar su confianza”.

Cabe señalar que, durante este martes trascendió que durante el encuentro de Kast con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) habría anunciado a Jorge Antonio Quiroz Castro como futuro ministro de Hacienda.

