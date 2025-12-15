Kast valoró reunión con Boric en La Moneda: "Tuvimos una conversación personal muy importante"

El encuentro en el Palacio de La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, se extendió por más de una hora.

Según el militante del Partido Republicano, la cita fue "muy positiva, muy republicana, para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante”, manifestó tras el encuentro en un punto de prensa.

Esa disposición inicial derivó en un compromiso de colaboración. explicó que “el Presidente ha dado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible, una vez que ya se vayan conociendo quiénes podrían ser parte del equipo del próximo Gobierno. A partir de ese momento podrá haber un diálogo formal”.

La consecuencia de esa apertura es la búsqueda de unidad. “Este Gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un Gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios”, afirmó, señalando que “hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado”.

En ese marco, Kast agradeció a Boric y a quienes lo acompañaron en la reunión, destacando el rol de Claudio Alvarado y María Jesús Wulf en materias económicas y sociales: “Esas políticas sociales para nosotros es el conjunto de temas de salud, el tema de vivienda, el tema de educación”.

Finalmente, el republicano vinculó la conversación personal con la necesidad de cuidar la institucionalidad: “Tuvimos una conversación personal muy importante (…) cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”.

Y concluyó que “este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales”.

PURANOTICIA