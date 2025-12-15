Presidente Boric recibió a José Antonio Kast en La Moneda y destacó la "capacidad de trabajar por el bienestar de Chile"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la reunión que sostuvo en el Palacio de La Moneda con el Presidente electo, José Antonio Kast y su esposa Pía Adriasola.

A través de su cuenta de X, el Mandatario escribió: "Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar".

Complementó que "la capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país".

Cabe señalar que el militante del Partido Republicano arribó a la sede de Gobierno a las 11:30 horas junto a su esposa y cuatro asesores.

En la ocasión, participaron de una reunión ampliada con los ministros de Interior, Álvaro Elizalde, Hacienda, Nicolás Grau, Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo y Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

