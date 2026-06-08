Kast defiende acusación constitucional contra Grau en medio de debate por la megarreforma: "No creo que deba ser la moneda de cambio"

El Presidente José Antonio Kast abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue presentada durante la tarde de este lunes por parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, con firmas de legisladores de Renovación Nacional, Partido de la Gente e independientes.

Desde Tocopilla, región de Antofagasta, el Mandatario sostuvo que "un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho".

En ese sentido, planteó que no cree que el libelo contra el exsecretario de Estado deba ser "la moneda de cambio" respecto a la megarreforma. "Si yo le dijera, bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito", subrayó.

"Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de Reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra", indicó.

El jefe de Estado dijo que espera que lo que "se vote en el Senado lo hagan pensando en el país y que los diputados presenten los antecedentes que tengan respecto de lo que algunos podrán considerar que fue una mala administración, un incumplimiento de ciertas normas, de cómo se llevan las cuentas fiscales".

"Yo creo que está bien que se discuta y que se analice y que se vote. Y después será el Senado el que tiene la última palabra", sentenció.

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