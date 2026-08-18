Franco Parisi reafirma que el PDG "no apoyará" la reforma constitucional en seguridad del Gobierno

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, reafirmó que su colectividad no apoyará la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno, al considerar que rompe un "contrato implícito" de no tocar la Constitución tras los dos procesos constituyentes fallidos.

“Ayer estuve en el parlamento y sigue la misma postura del PDG de no apoyar la reforma. Después de los dos intentos fallidos del cambio constitucional quedó como un contrato implícito en que no se iba a tocar la Constitución por un lapso no menor. Hablábamos incluso de dos periodos presidenciales”, criticó en entrevista con radio Universo.

Y cuestionó que “el entonces candidato Kast parece que ahora no apoya lo que dijo el Presidente Kast y por lo tanto eso le hace muy mal a la democracia”.

“Lo que está haciendo el Presidente Kast es abriendo una puerta que después van a estar llorando los republicanos. La próxima elección presidencial va a ser sobre cambios constitucionales a la orientación Loncon del primer mamarracho constitucional”, añadió el excandidato presidencial.

Además, puso en duda la estrategia del ejecutivo al asegurar que “son 30 leyes que quiere pasar este Gobierno, de las cuales 19 ya están siendo tramitadas y son 11 que son básicamente cambios constitucionales que nosotros no estamos de acuerdo”.

“No empecemos a hacer parches que finalmente no conducen a lo esencial. Hacer bypasses ad hoc para una situación en particular no es prudente para la estabilidad democrática que se requiere”, aseguró.

Más allá del rechazo a la reforma, Parisi ofreció al PDG como un “puente de unión entre la derecha y la izquierda” y confirmó que se sumará un integrante cercano a su partido a la comisión de expertos para el empleo público tras conversaciones con el ministro Quiroz.

CRITICAS AL GOBIERNO

En la entrevista, el secretario general del PDG volvió a mostrarse especialmente crítico con el Gobierno, acusándolo de cometer “acciones desprolijas”.

“La forma en que se despidió a la ministra de Deporte no corresponde. A nadie le gusta ser despedido en una cadena nacional y ver a una mujer llorando por eso”, criticó.

sobre los cambios en el equipo ministerial fustigó que “mi problema es que lo están reemplazando por hombres y no por mujeres. Han salido tres mujeres y es muy difícil ser mujer en política”.

También criticó las diferencias entre los ministros y puso como ejemplo al titular de Vivienda Iván Poduje: “Salir a discutir un incremento del 23,9% en los medios de comunicación daña el liderazgo que se requiere como Presidente. Veo que el Presidente no está tomando el toro por las astas”, añadió.

Para el fundador del PDG las contradicciones ministeriales "aumentan la incertidumbre y claramente dan una sensación de desgobierno", motivo por el cual su partido mantiene una postura firme de no otorgar los votos para la megarreforma constitucional.

PURANOTICIA