Cámara declara admisibles tres proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado

La Cámara de Diputados declaró admisibles tres proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado, iniciativas que buscan extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las propuestas corresponden a la diputada Zandra Parisi (PDG), a parlamentarios de la bancada del Partido Comunista e independientes, y al diputado Javier Olivares (PDG).

Al respecto, Parisi declaró sobre su iniciativa que fue declarada admisible con 64 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, que “estoy muy contenta porque hoy dimos el primer paso. Nuestro proyecto que declara feriado el 17 de septiembre de este año 2026 fue declarado admisible”.

La parlamentaria enfatizó que la iniciativa no busca paralizar la actividad económica, sino permitir un día adicional de celebración y descanso familiar bajo las reglas de un feriado ordinario.

“Quiero ser muy clara, estamos proponiendo un feriado no irrenunciable. Por lo tanto, no significa paralizar el país ni obligar al comercio a cerrar”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del proyecto es “darles a las familias chilenas la posibilidad de tener unas Fiestas Patrias como corresponde”.

Junto con ello, destacó el eventual impacto positivo para sectores que dependen del movimiento de septiembre, apuntando especialmente a “generar una oportunidad para nuestras pymes, las fondas, las ferias, el turismo, la gastronomía, y a tantos emprendedores que esperan septiembre para mejorar sus ingresos”.

Respecto a la tramitación, la diputada del PDG “espero que podamos avanzar con rapidez, poniendo siempre al chileno en el centro”.

En esa línea, remarcó que “este no es un proyecto contra la economía, queremos que sea un impulso para la economía local, para las pymes, y también un día para compartir en familia”.

Finalmente, la congresista valoró el avance alcanzado y llamó a continuar con la tramitación para extender en un día las fiestas patrias durante este año.

“Hoy avanzamos un paso, ahora vamos por el siguiente, que el 17 de septiembre sea un feriado no irrenunciable este 2026. ¡Viva Chile!”, concluyó.

PURANOTICIA