Con firmas de republicanos, libertarios, RN y PDG: Presentan acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Diputados del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario ingresaron este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El libelo contó, además, con la firma de parlamentarios de Renovación Nacional y del Partido de la Gente, además de legisladores independientes.

La acción fue anunciada tras la denuncia del Gobierno por las inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda de la administración anterior del Presidente Gabriel Boric.

La acusación cuenta de cuatro capítulos divididos en: La entrega de información fiscal inconsistente; la vulneración a los principios de unidad y coordinación que rigen la administración financiera; la omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, y la infracción al deber de consistencia y coherencia en la programación financiera.

Uno de los impulsores de la iniciativa fue el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), quien hizo un llamado al Senado para que el libelo avance.

"Consideramos y estamos seguros de que la acusación constitucional debe avanzar, y se le debe prohibir al exministro Nicolás Grau, cumplir cualquier cargo público durante los próximos cinco años, porque como denota el texto que hemos trabajado, no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar, o para simplemente contar la verdad", aseguró.

Añadió que "el llamado es a la Cámara Alta, a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida, en donde en vez de calificar realmente cómo son las situaciones que están pasando, se dejan llevar más bien por sentimientos o por algún tipo de reconocimiento que no tiene ningún sentido. Y hablo claramente del ejemplo de lo que pasó con el exministro (Diego) Pardow. El exministro Pardow, al igual que el exministro Grau, no merece estar impune frente al Congreso".

Por su parte, Javier Olivares (PDG), apunto contra el gobierno de Gabriel Boric. "Hoy muchos rasgan vestiduras con los precios de la bencina, la electricidad, el gas, pero pocos saben que la gran responsabilidad de lo que hoy estamos viviendo como chilenos, se debe principalmente a los cuatro años pauperrimos del Gobierno anterior, que hoy le quieren atribuir al Gobierno actual. Finalmente estas personas se dedicaron a tirar las manos, a hacer mal la pega, y alguien tiene que pagar".

FIRMANTES DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Diputado Álvaro Jofre (Partido Nacional Libertario)

Diputada ⁠Gloria Naveillan (Partido Nacional Libertario)

Diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario)

Diputada Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario)

Diputado ⁠Javier Olivares (Partido de la Gente)

Diputado Patricio Briones (Partido de la Gente)

Diputado ⁠Daniel Valenzuela (Independiente - Renovación Nacional)

Diputado ⁠Francisco Orrego (Renovación Nacional)

Diputado ⁠Roberto Arroyo (Independiente)

Diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano)

Diputada ⁠Valentina Becerra (Partido Republicano)

Diputado ⁠Ignacio Urcullú (Partido Republicano)

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