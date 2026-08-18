Kast reflexiona sobre el rol de los medios de comunicación y asegura tener "un compromiso irrestricto con la libertad de expresión"

El Presidente José Antonio Kast participó este martes en la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS), realizada en el Salón Club de Lectores de El Mercurio, en Vitacura.

Durante la actividad, Pablo Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), entregó la presidencia de la Federación a José Tomás Santa María, actual presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), quien ejercerá el cargo durante el período 2026-2027.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 25 años de la promulgación de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa, publicada el 4 de junio de 2001.

En su discurso, el Mandatario fue enfático en defender y promover la libertad de prensa y de expresión: "¿Y cómo entiende nuestro Gobierno la libertad de prensa? Igual que ustedes”.

“Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con el ejercicio libre del periodismo, porque la democracia sin prensa libre no es democracia. Eso lo hemos visto en los distintos debates televisivos y radiales, es muy importante tener esos espacios de comunicación con las mismas reglas para todos los candidatos", aseguró.

A su vez, agregó que "la libertad de expresión, junto con la libertad de manifestación, con la libertad de opinión y la libertad de prensa, entre tantos otros principios, los defendemos y los promovemos”.

“Nuestro Gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo, y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas que éstas puedan ser”, aseguró.

Y añadió que “como dice alguien, siempre con respeto. Como decía algún profesor mío, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio".

A su vez, planteó que "un Presidente de la República tiene que estar siempre disponible para la prensa y conciliar adecuadamente el ejercicio de gobernar con el deber de informar".

Cabe señalar que la Federación de Medios de Comunicación Social reúne a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel).

Su misión es promover y defender la libertad de expresión y de prensa, además de articular el trabajo de la prensa escrita, la radio y la televisión para contribuir a la sostenibilidad del sector y fortalecer la confianza pública en los medios.

La Federación también dio origen, en 1991, al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, organismo autónomo de autorregulación encargado de resolver denuncias ciudadanas relacionadas con el actuar de los medios.

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