Kaiser dice tras decisión del PNL de no sumarse al Gobierno de Kast que "si empieza a avanzar de forma equivocada, vamos a levantar la voz"

Luego que el Partido Nacional Libertario (PNL) decidiera no formar parte del próximo Gobierno de José Antonio Kast, su presidente, el diputado Johannes Kaiser se pronunció por la decisión.

En entrevista con radio El Conquistador, el legislador explicó que la idea de un Gobierno sin alianzas partidarias “es legítimo, (pero) el punto es cómo funciona el sistema, si va a funcionar bien o no”.

Pese a sus reparos, aseguró: “Yo le deseo al Presidente de la República el mejor de los éxitos, porque si le va mal, el que sufre es el país. Así que vamos a hacer lo imposible para que le vaya bien y eso, naturalmente, en el marco de las convicciones que tenemos”.

FISCALIZACIÓN Y APOYO CONDICIONADO

Respecto de si el PNL se convertirá en oposición, Kaiser aclaró que respaldarán las prioridades de Kast en seguridad y economía, pero se opondrán a cualquier iniciativa que contradiga sus principios.

“Nuestro aporte va a ser clavar la bandera y dejar claro que hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”, enfatizó, subrayando que todo se hará con “garantía de estabilidad institucional”.

El dirigente añadió que, al no formar parte del gabinete, el PNL asumirá un rol de control parlamentario: “Como partido que no está en el gobierno vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”.

Finalmente, Kaiser dejó abierta la posibilidad de confrontar al Ejecutivo si se aparta de lo que consideran correcto: “Ahora, si empieza a avanzar de la manera que nosotros consideramos equivocada, naturalmente que ahí vamos a levantar la voz”.

