Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

El Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser, anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast.

La decisión fue comunicada tras varios días de conversaciones, en las que la colectividad concluyó que “el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática”.

En un comunicado, el PNL sostuvo que “podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”, reafirmando su compromiso de “servir los intereses superiores de la Patria” y “defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios”.

La tienda libertaria agregó que seguirá colaborando con el próximo gobierno para “ayudarle a realizar una buena gestión”, reconociendo además “la autonomía y el derecho del Presidente electo para diseñar su equipo de gobierno” y deseándole éxito a él y a su gabinete.

CRÍTICAS AL PROCESO DE INSTALACIÓN

Este lunes, el líder libertario marcó sus cuestionamientos, apuntando a la falta de información y claridad por parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE). “El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, recalcó.

Kaiser insistió en que “nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (...). Aquí el tema no es solamente de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura”.

NO AL GABINETE

El domingo, en entrevista con Canal 13, el diputado descartó cualquier posibilidad de integrar el gabinete, expresando molestia por la forma en que se ha desarrollado la conformación ministerial. “Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones”, afirmó.

