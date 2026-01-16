Kaiser abre la puerta a reconsiderar decisión del Partido Nacional Libertario de restarse del Gobierno de Kast

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se abrió este viernes a cambiar de opinión sobre no participar en el Gobierno de José Antonio Kast, si es que el Presidente electo realiza cambios.

"Siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones, ese no es el punto. La pregunta es si va a haber una modificación. Y evidentemente no habría una modificación si nosotros lo hubiésemos aceptado", aseguró el diputado en entrevista con Emol TV.

Y agregó que “ciertas personas creen que tienen mucha experiencia política, pero no entienden que las negociaciones no son o una conversación en esta materia no significa tú haces todo lo que quieres, y yo te digo que sí, Porque es cierto, nosotros tenemos interés en que al próximo Gobierno le vaya bien. Pero como tenemos interés en que al próximo Gobierno le vaya bien, tenemos que ver desde dónde podemos afectar más al próximo gobierno para que le vaya bien".

A juicio del libertario "estar fuera del Gobierno y tener la palanca de la crítica libre puede tener un impacto importante".

Kaiser explicó que tomaron su determinación, porque a una persona del partido, se le ofreció el Ministerio de Minería, "no a mí, y eso para dejarlo claro, aquí no ha habido debate respecto a mi participación en el gabinete, nosotros tampoco hemos elevado eso como condición, ni mucho menos".

Y agregó que "para tomar una decisión como directiva sobre la participación del partido, evidentemente que debíamos tener un mapa de dónde íbamos a estar jugando, porque si no, no tenía ningún sentido. La respuesta fue que íbamos a tener entonces que el Ministro de Minería iba a ser Nacional Libertario y el Partido Nacional Libertario iba a tener una o dos subsecretarías, pero todavía no se sabía dónde".

Sobre lo mismo, precisó que "sobre esa base no estamos dispuestos a conversar, no estamos dispuestos a conversar porque eso no es una oferta" y agregó que les hubiera gustado "una posición con algo de poder político", algo que no tendrían con Minería.

"Hay un tema. Si ustedes no nos quieren, díganlo. ¿Para qué hacer todo este escándalo? (...) converse usted con cualquier persona que tenga algo de experiencia política y pregúntele si un ministerio sectorial, una subsecretaría, que no sabe cuál es, es una oferta que te haría un partido político que tiene ocho parlamentarios, una senadora y sacó 14% de los votos en la presidencial", recalcó.

Y agregó que "es claro que José Antonio Kast ganó la elección, es cierto, ganó la elección, pero ganó la elección con nuestros votos también, con nuestro trabajo político".

PURANOTICIA