Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que los indultos no pueden contravenir obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que la facultad presidencial de otorgar indultos "no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales en la materia".

Tras confirmarse que el Presidente José Antonio Kast estudia la situación de carabineros y miliares condenados por delitos cometidos durante el estallido social, el INDH también declaró que los condenados por Derechos Humanos deben cumplir al menos una parte sustantiva de la sentencia.

"Si bien nuestro ordenamiento constitucional y legal contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares en los casos que establece la ley, cuando se trata de quienes cumplen condena por graves violaciones a los derechos humanos, debe advertirse que esta potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales en la materia", señaló en un comunicado.

"Conforme a los estándares internacionales aplicables, cuando se trata de delitos especialmente graves, tales como torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes —conductas prohibidas de manera absoluta—, el Estado y sus órganos están obligados no sólo a prevenir, sino también a investigar y sancionar adecuadamente estos delitos de acuerdo con su gravedad", añadió.

"Conceder un indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos antes del cumplimiento de, al menos, una parte sustantiva de la condena vulnera estas obligaciones y puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado", agregó.

"No debe olvidarse que la lucha por el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales exige un compromiso firme e inquebrantable con la justicia. En ese sentido, debe considerarse, además, el efecto que una medida como esta puede tener, no sólo en relación con las víctimas y sus familiares sino también hacia el conjunto de la sociedad sobre la impunidad que podría darse frente a tan graves hechos", concluyó el INDH.

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