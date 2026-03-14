Chadwick y los generales Araya, Rozas y Yáñez declararon en causa por el 18-O

El exministro del Interior, Andrés Chadwick; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y los ex generales directores Mario Rozas y Ricardo Yáñez declararon en la causa por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Según informó La Tercera, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la indagatoria, ordenó al fiscal Cristián Aguilar trasladarse hasta la Región Metropolitana para tomar una serie de declaraciones.

En dependencias de la Fiscalía Nacional se tomó el testimonio del general Marcelo Araya, quien en 2019 se desempeñaba como jefe de la Zona Araucanía Control de Orden Público, y un año después, en 2020, asumió como jefe de la Zona Metropolitana.

Además, durante la jornada de interrogatorios que se desarrolló el jueves, se tomó declaración a Mario Rozas, quien en la época del estallido ejercía como general director de Carabineros.

El fiscal Aguilar también interrogó a Ricardo Yáñez, quien en la época del periodo indagado se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, área a cargo de las unidades operativas de la policía uniformada.

Asimismo, se incluyó en la ronda de declaraciones al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

En el marco de esta indagatoria, se pesquisa una posible sistematización de los apremios que se produjeron en el marco de las protestas.

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