Diputado Labbé asegura que en el Partido Nacional Libertario "se apresuraron en la decisión" de no ser parte del Gobierno de Kast

El diputado Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario), cuestionó la decisión de su colectividad de marginarse del futuro Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con radio Agricultura, el parlamentario afirmó que "se apresuraron en la decisión" y reconoció que entregó su opinión crítica a la directiva y al presidente del partido, Johannes Kaiser, antes de que se hiciera pública la postura oficial. “Yo le he hecho notar tanto al interior del partido como a Johannes y a la directiva”, aseguró.

El legislador sostuvo que “este no es un Gobierno cualquiera, este es un Gobierno que se ha definido como un Gobierno de emergencia, un Gobierno que para nosotros, los que creemos en una sociedad libre, los que somos de derecha, viene después de uno de los gobiernos más malos de la historia de este país, que es el Gobierno de Gabriel Boric”.

“Cuando gana José Antonio, hay una gráfica que es muy potente, que es Chile entero pintado de azul… eso quiere decir que ganó una inmensa mayoría de los chilenos que nos quiere ver a todos aquellos que somos de derecha, trabajando en conjunto”, añadió.

Respecto a las negociaciones de su partido con Republicanos, Labbé aseguró que se tomó sin considerar correctamente el momento político. “Creo que es abrupto… creo que las negociaciones por parte de la directiva no se llevaron bien con Republicanos”, afirmó, agregando que, a su juicio, hubo errores estratégicos: “Se tardaron… cuando los espacios uno no los llena, los llenan otros”, indicó.

Por otro lado, argumentó que “el Partido Nacional Libertario, al restarse del Gobierno de José Antonio Kast, está perdiendo la oportunidad de demostrar que somos buenos, en lo político, en lo técnico. No hay puerta que se abra si no se toca”.

