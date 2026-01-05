Jóvenes pacientes de Teletón lograron máximos puntajes en la PAES: estudiarán medicina

Se trata de Valentina Soto Zambrano, usuaria de Teletón Concepción, y Sebastián Allendes, usuario de la institución en Valparaíso.
Durante la mañana de este lunes, los estudiantes que obtuvieron con sus puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) la distinción a la trayectoria educativa, participaron de un desayuno en el Palacio de La Moneda, junto al Presidente Gabriel Boric y autoridades de educación.
En este grupo de jóvenes estuvieron Valentina Soto Zambrano, usuaria de Teletón Concepción, y Sebastián Allendes, usuario de Teletón Valparaíso.
Al respecto, la joven sostuvo que "no sé exactamente qué emoción fue, pero me sentí muy contenta. Me preparé mucho”.
LEER TAMBIÉN: Presidente Boric recibió en La Moneda a estudiantes reconocidos con Trayectorias Educativas tras rendición de la PAES
Valentina, quien desde hace dos años asiste a Teletón Concepción tras ser diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, condición crónica que puede implicar desafíos físicos y emocionales, logró un resultado sobresaliente en la prueba: 1.000 puntos en Matemáticas, 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias.
Pretende estudiar Medicina, con la Universidad de Concepción como principal opción. “La ciencia siempre ha sido el área que más me gusta; desde chica me llamó la atención estudiar el cuerpo humano”, explicó.
Sebastián también quiere estudiar Medicina y especializarse en fisiatría para rehabilitar a otras personas con discapacidad, desde la experiencia y la vocación.
Es usuario del Instituto Teletón Valparaíso desde la infancia, y su proceso de rehabilitación se intensificó en 2013 tras una cirugía de columna que lo llevó a enfrentar nuevamente el desafío de aprender a caminar. Desde entonces, ha sido acompañado por equipos interdisciplinarios de la institución.
“La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy (…) Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”, destaca Sebastián.
PURANOTICIA