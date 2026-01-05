Click acá para ir directamente al contenido
Se trata de Valentina Soto Zambrano, usuaria de Teletón Concepción, y Sebastián Allendes, usuario de la institución en Valparaíso.

Jóvenes pacientes de Teletón lograron máximos puntajes en la PAES: estudiarán medicina
Lunes 5 de enero de 2026 18:02
Durante la mañana de este lunes, los estudiantes que obtuvieron con sus puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) la distinción a la trayectoria educativa, participaron de un desayuno en el Palacio de La Moneda, junto al Presidente Gabriel Boric y autoridades de educación.

En este grupo de jóvenes estuvieron Valentina Soto Zambrano, usuaria de Teletón Concepción, y Sebastián Allendes, usuario de Teletón Valparaíso. 

Al respecto, la joven sostuvo que "no sé exactamente qué emoción fue, pero me sentí muy contenta. Me preparé mucho”.

Valentina, quien desde hace dos años asiste a Teletón Concepción tras ser diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, condición crónica que puede implicar desafíos físicos y emocionales, logró un resultado sobresaliente en la prueba: 1.000 puntos en Matemáticas, 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias.

Pretende estudiar Medicina, con la Universidad de Concepción como principal opción. “La ciencia siempre ha sido el área que más me gusta; desde chica me llamó la atención estudiar el cuerpo humano”, explicó.

Sebastián también quiere estudiar Medicina y especializarse en fisiatría para rehabilitar a otras personas con discapacidad, desde la experiencia y la vocación.

Es usuario del Instituto Teletón Valparaíso desde la infancia, y su proceso de rehabilitación se intensificó en 2013 tras una cirugía de columna que lo llevó a enfrentar nuevamente el desafío de aprender a caminar. Desde entonces, ha sido acompañado por equipos interdisciplinarios de la institución.

“La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy (…) Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”, destaca Sebastián.

