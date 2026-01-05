Presidente Boric recibió en La Moneda a estudiantes reconocidos con Trayectorias Educativas tras rendición de la PAES

El Presidente Gabriel Boric encabezó la recepción a estudiantes para reconocer las Trayectorias Educativas por sus resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Al Palacio de La Moneda asistieron 41 estudiantes, quienes participaron de una fotografía oficial junto a las autoridades y, posteriormente, pudieron compartir junto al Mandatario sus distintas experiencias que los llevaron a obtener las distinciones.

“Nunca los logros son completamente personales, siempre tiene que ver la familia, la comunidad, el liceo donde estudiaron, la escuela, los profesores, las profesoras, así que ustedes acá están representando mucho más que solamente sus personas, están representando toda una trayectoria y eso es lo que queremos reconocer hoy día, trayectorias educativas”, dijo el Jefe de Estado.

"Estamos contentos de compartir, de escucharlos en sus expectativas, cómo están visualizando el futuro, y naturalmente también contentos de los resultados que entrega la PAES, con lo bueno y con lo malo. Nos preocupa mucho la brecha que se genera entre particulares pagados y el resto del sistema; también la brecha de género. Aún así, vemos que hay una PAES que se consolida, que logra demostrar que efectivamente logra su propósito, asegurando nuevamente más de 230.000 estudiantes que quedan en condiciones de postular a la educación superior”, destacó por su parte el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

La distinción a las trayectorias educativas (DTE) se otorga a partir de la admisión 2023, en reemplazo de los tradicionales puntajes nacionales. Esta distinción se entrega a estudiantes con nacionalidad chilena que se destacan en las pruebas de admisión universitaria; que ingresen a la Educación Superior el año inmediatamente posterior al de su egreso de Enseñanza Media; que cumplan con el requisito socioeconómico de pertenecer al 80% de la población de menores ingresos del país; y que no hayan recibido becas de arancel del Ministerio de Educación en dos oportunidades distintas, con anterioridad a la postulación a este beneficio.

“Una alegría grande y percibo la emoción que tienen ustedes, cómo corona esto, muchos años de esfuerzo, de sacrificio, estuve recién saludando a sus padres, a sus madres, nunca los logros son completamente personales, siempre tiene que ver la familia, la comunidad, el liceo donde estudiaron, la escuela, los profesores, las profesoras”, aseguró el Presidente de la República.

