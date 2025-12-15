Joven fue detenida en las afueras de La Moneda por incidentes en medio de reunión entre Boric y Kast

La reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, en La Moneda, generó un ambiente de expectación en el exterior de parte de sus adherentes, pero también generó incidentes.

Una joven detractora del militante del Partido Republicano intentó traspasar las vallas papales y lanzó consignas políticas, lo que provocó su detención por parte de Carabineros.

Como consecuencia, los simpatizantes del presidente electo reaccionaron con gritos como “Que se vaya la comunista”, “ridícula” y “ándate, h…., ándate”.

Una vez controlada la situación, Kast abandonó La Moneda acompañado de su esposa, Pía Adriazola, y recorrió la Plaza de la Constitución para saludar a los adherentes.

PURANOTICIA