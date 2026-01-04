Resultados PAES se publican este lunes y abren el camino a la Admisión 2026

Este lunes miles de estudiantes conocerán los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), rendida en diciembre pasado, marcando el inicio de la etapa más decisiva del proceso de Admisión 2026. Los puntajes obtenidos definirán la posibilidad de postular a las universidades y centros de formación técnica, siendo un instrumento obligatorio para quienes cursaron cuarto medio o egresaron de enseñanza media en 2025 y años anteriores.

Los resultados estarán disponibles desde las 08:00 horas a través de los portales oficiales acceso.mineduc.cl y demre.cl, donde cada estudiante podrá revisar su desempeño individual. Posteriormente, a las 09:00 horas, se abrirá el periodo de postulaciones a las instituciones adscritas al Sistema de Acceso, el cual se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

El proceso considera no solo la vocación de los estudiantes, sino también factores como empleabilidad e ingresos futuros, lo que se convierte en un elemento clave para la toma de decisiones sobre carreras e instituciones. La Subsecretaría de Educación Superior pone a disposición la plataforma mifuturo.cl, que permite explorar información detallada sobre planteles, carreras y proyecciones de inserción laboral.

Entre los datos que ofrece la plataforma destacan los porcentajes de empleabilidad al primer y segundo año de egreso, así como los ingresos promedio al cuarto año, facilitando a los jóvenes una visión concreta sobre las oportunidades profesionales. También se pueden filtrar las opciones por tipo de institución, área de conocimiento y nombre de la carrera, incluyendo información actualizada sobre campos como Salud, Ingeniería o Ciencias Sociales.

Finalmente, los estudiantes deberán evaluar cuidadosamente sus opciones, considerando tanto sus intereses personales como los indicadores de empleabilidad y proyección laboral, ya que los resultados de la PAES serán determinantes para definir su ingreso a la educación superior este 2026. La combinación de información oficial y herramientas de orientación busca asegurar decisiones más informadas y estratégicas para los futuros profesionales chilenos.

PURANOTICIA