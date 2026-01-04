Santiago y alrededores registran descenso temporal de temperaturas

Tras días de intenso calor en la zona central de Chile, este lunes 5 de enero se prevé un descenso temporal de las temperaturas, ofreciendo un respiro para la Región Metropolitana y sectores aledaños, según informó Meteored. Este alivio se debe al ingreso de una baja segregada vinculada al desarrollo de la vaguada costera, fenómeno que incidirá principalmente en las temperaturas matinales de Santiago.

En detalle, se espera que Santiago Centro registre una máxima de 27°C, mientras que en el Cajón del Maipo los termómetros llegarían hasta los 24°C. Por su parte, Melipilla iniciará la jornada con lloviznas leves, que se irán disipando durante el día, dando paso a cielos despejados hacia la tarde.

Este fenómeno atmosférico permitirá frenar temporalmente las altas temperaturas que se habían mantenido durante los últimos días en gran parte de la zona central, otorgando alivio a la población, especialmente a quienes debieron enfrentar jornadas extremas de calor.

Sin embargo, los expertos advierten que esta pausa será breve, ya que se anticipa un nuevo aumento de las temperaturas para el martes 6 de enero, con una máxima estimada de 28°C en Santiago Centro, lo que podría marcar el retorno de condiciones calurosas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan aprovechar este respiro climático para hidratarse correctamente y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en sectores urbanos y rurales donde las olas de calor habían alcanzado niveles críticos durante los días anteriores.

PURANOTICIA