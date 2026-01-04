Fiscalía confirma diligencias sobre posible implicación de autoridades venezolanas en homicidio

La Fiscalía aclaró este domingo que la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue plenamente activa, pese a las especulaciones surgidas tras la crisis política en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro. El Ministerio Público destacó que la investigación es liderada por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal jefe Alex Cortez, con especial atención al vínculo con la organización criminal “Piratas de Aragua”.

Hasta la fecha, 20 personas han sido formalmente imputadas y se encuentran privadas de libertad, tras la primera acusación presentada por la Fiscalía ECOH el lunes 29 de diciembre. Sobre este grupo, la institución indicó que se espera la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que una segunda causa permanece abierta para imputados con procesos de extradición o con órdenes de detención pendientes.

El Ministerio Público enfatizó que cualquier nuevo imputado será incorporado a la investigación, incluyendo posibles autoridades extranjeras si los antecedentes lo justifican. Este procedimiento responde a la búsqueda de la verdad sobre un crimen que, según los antecedentes recabados, tendría un carácter político vinculado al exteniente Ojeda y sus relaciones con el crimen organizado.

En ese contexto, la Fiscalía confirmó que continúan las diligencias para determinar la eventual participación de personas vinculadas al gobierno venezolano, entre quienes se mencionan a altos funcionarios como Diosdado Cabello. La carpeta investigativa incluye antecedentes que permiten sostener la hipótesis de un asesinato con motivaciones políticas, lo que refuerza la complejidad del caso.

Finalmente, la institución hizo un llamado a que las autoridades venezolanas colaboren con la investigación, en un contexto que involucra crimen organizado transnacional. Según el Ministerio Público, la cooperación internacional será clave para garantizar el esclarecimiento del homicidio de Ronald Ojeda y sancionar a todos los responsables.

