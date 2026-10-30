Josefina Soto fue designada como subsecretaria de Justicia en reemplazo de Luis Silva

Luego de aceptar la renuncia de Luis Silva al cargo de subsecretario de Justicia, el Presidente José Antonio Kast designó a la abogada Josefina Soto.

La nueva autoridad es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios donde fue ayudante, profesora auxiliar y desde 2006 al 2018 se desempeñó como docente de la cátedra de Derecho Administrativo.

A partir del 2022 y hasta la fecha es docente del Diplomado de Derecho Administrativo con mención en derecho de bienes públicos de la UC.

Además, fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán; entre el año 2010 y 2011 fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda; cargo que desempeñó entre 2018 y 2022, previamente entre 2011 y 2014 fue jefa de gabinete del Ministro de Energía.

Josefina Soto fue abogada senior en materia regulatoria del estudio jurídico Arteaga, Gorziglia & Cía. (2014 a 2018). En el año 2023 integró el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional y trabajó como Encargada del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas (2022 a 2026), además, de ser asesora parlamentaria en materia regulatoria.

En 2015 obtuvo el premio “100 Mujeres Líderes” que otorgan Mujeres Empresarias y El Mercurio.

Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradeció a Luis Silva, "por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia".

Cabe recordar que su salida se produjo luego de que publicara un video en sus redes sociales -sin informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat-, en el que aseguró que había firmado los decretos cuestionados aplicando el criterio fijado por el propio secretario de Estado.

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