Jorge Valdivia descarta haber incumplido el arresto domiciliario nocturno: "No escuché el timbre ni los llamados del conserje"

Jorge Valdivia negó haber incumplido con el arresto domiciliario nocturno dispuesto por el tribunal, como medida cautelar mientras se lleva adelante la investigación por dos denuncias de violación que enfrenta.

Más temprano la Fiscalía Metropolitana Oriente había informado el incumplimiento de la cautelar durante la madrugada de este jueves 21 de noviembre, pero según el exfutbolista eso no es cierto, porque él no ha salido de su departamento, ubicado en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

“Llegué a mi casa antes de las diez y estuve toda la noche aquí. No escuché el timbre ni los llamados del conserje, pero no salí del edificio en ningún momento”, aseguró.

Comentó que “han venido entre 20 y 30 veces a fiscalizar, y en todas esas ocasiones he estado. Esta vez simplemente no escuché, pero estaba en mi departamento”, insistió, y como prueba de veracidad mencionó que hay cámaras de seguridad en el edificio que pueden confirmar su versión.

“Afortunadamente hay cámaras en el edificio que muestran que no salí. Si alguien duda de lo que digo, pueden revisarlas”, dijo.

De acuerdo a lo informado durante la tarde de este viernes, los funcionarios policiales llegaron a las 04:35 horas a fiscalizar el cumplimiento de la cautelar, para lo cual llamaron a la puerta del departamento del exseleccionado nacional e insistieron desde consejería. En ambos casos, no recibieron respuesta.

“Les di mi número de teléfono a los carabineros para que, si esto vuelve a ocurrir, me puedan llamar. Así evito que se generen estas situaciones”, detalló Valdivia, quien insistió en que no ha incumplido lo dispuesto por el tribunal.

Debido a este episodio, la Fiscalía adelantó que pedirá que se revoque el arresto domiciliario y se establezca la prisión preventiva como medida cautelar, algo que Valdivia dejó en manos de su abogada.

“Eso ya es materia de mi abogada. Yo estoy tranquilo porque sé que he cumplido con los horarios”, manifestó. “Sería un estúpido si me escapara teniendo un arresto domiciliario. No necesito más problemas. Estoy colaborando y cumpliendo”, subrayó.

