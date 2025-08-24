Balacera deja a una persona fallecida y tres heridos en El Bosque

Una balacera ocurrida en horas de la tarde de este sábado dejó a una persona fallecida y tres heridos en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando cuatro personas se encontraban al interior de un recinto deportivo, momento en que desde un vehículo realizan diversos disparos.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez Trujillo señaló que “producto de lo anterior, las víctimas son trasladadas hasta dependencias del Hospital el Pino, una de ellas es un menor de edad que fue derivado al Hospital Exequiel González Cortés, mientras que las otras tres víctimas fueron atendidas en el hospital”.

Una de las personas que fue herida a bala falleció en el recinto asistencial debido a un traumatismo abdominal por proyectil balístico, con salida del mismo.

“Respecto de la dinámica de los disparos, correspondería a un arma de fuego tipo pistola. Por lo menos se tiene 10 evidencias balísticas en el sitio del suceso. Además, resultaron con daños unos vehículos en los cuales trasladaron a las víctimas”, detalló el subprefecto Trujillo.

PURANOTICIA