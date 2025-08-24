Encuesta Cadem: 38% cree que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile

En cuanto a intención de voto en primera vuelta, Kast obtiene un 28% (-1 punto), seguido muy de cerca por Jara con 27% (+2).
La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que un 38% de los consultados cree que José Antonio Kast será el próximo Presidente de Chile, ampliando en 10 puntos su ventaja frente a Jeannette Jara, quien alcanza un 28%. Más atrás se ubican Evelyn Matthei y Franco Parisi, ambos con 10%, y Johannes Kaiser con 6%.
En cuanto a intención de voto en primera vuelta, Kast obtiene un 28% (-1 punto), seguido muy de cerca por Jara con 27% (+2). La tercera posición la mantiene Matthei con 14%, mientras que Parisi marca un 11% (-1) y Kaiser un 7%. Más rezagados figuran Harold Mayne-Nicholls con 2% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1). Un 9% señaló que no votaría o no sabe por quién hacerlo.
El estudio también evaluó escenarios de segunda vuelta, donde Kast derrotaría a Jara por 44% frente a 31%, y a Matthei por 36% contra 28%. En otro cruce, Matthei superaría a Jara por 40% a 33%.
Respecto a las prioridades ciudadanas, las propuestas más valoradas son “cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsar a los inmigrantes irregulares” (42%) y “frenar el crimen organizado” (36%).
En materia parlamentaria, el Partido Republicano lidera con un 25% de respaldo, seguido por Renovación Nacional (15%), Partido Socialista (13%), UDI (11%) y Frente Amplio (11%). Además, un 20% se inclina por un candidato independiente.
Sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric, la aprobación llegó a 30% (-2), mientras que la desaprobación se situó en 62% (-4).
PURANOTICIA