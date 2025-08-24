Ex Ministro Valenzuela afirma que su salida fue un acto de represalia del Presidente Boric

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), se refirió a su salida del gabinete del Presidente Gabriel Boric y apuntó a un acto de represalia contra su partido luego que decidieran ir en otra lista parlamentaria.

En conversación con La Tercera, Valenzuela dijo que la razón de fondo de su salida es que “el comité político, los partidos mayoritarios de la coalición y Presidencia fueron muy explícitos hace muchos meses en que la proyección de la coalición y del gobierno pasaba por que la primaria fuera exitosa, pero también por esta lista parlamentaria única que se volvió también en muchos sentidos una utopía”.

“Es muy difícil que nueve partidos, con las normas que existen, puedan lograr aquello. Eso requería un guarismo específico de cupos, donde además los partidos, según su conveniencia, argumentaron el tradicional uti possidetis”, añadió.

El exsecretario de Estado planteó que “lo ideal es que, en vez de buscar disciplinar y sancionar, se hubiera hecho un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de exclusión y coordinación en algunos distritos. Lo que hubo, en cambio, fueron atrincheramientos”.

Además, comentó que fue el mandatario quien le pidió la renuncia. “El Presidente me dijo que no podía tener en el gabinete a un ministro que haya apoyado las dos listas. Eso fue así”, indicó.

Al ser consultado si la decisión del Presidente de sacarlo del gabinete fue un acto de represalia a la inscripción de dos listas, Valenzuela respondió que “claro, así fue”.

Asimismo, dijo que “creo que es legítimo, los ministros siempre hemos sido fusibles cuando hay crisis en las coaliciones, así que no hay ningún resentimiento y vamos a seguir apoyando al gobierno hasta el último día”.

