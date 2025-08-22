Jeannette Jara critica programa de José Antonio Kast y lo acusa de querer "castigar a los adultos mayores"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, criticó la propuesta del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en materia de pensiones.

Desde Iquique, la exministra del Trabajo aseguró que “cuando el candidato Kast propone eliminar el aporte solidario a las pensiones, lo que está diciendo es que 1.400.000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte”.

“Lo mismo ocurre cuando señala que va a bajarle los impuestos al 3% de las empresas más grandes del país. Esto va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado del país”, indicó.

La abandera sostuvo que “estas propuestas económicas, más que ser propuestas serias, son propuestas para la galería, que realmente lo que hace es retroceder en lo que hemos avanzado como país. No le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de Jeannette Jara, acusó un retroceso en materia de derechos y jubilaciones en el programa de Kast.

“José Antonio Kast pretende retroceder en derechos y jubilaciones para las personas. Costó tanto sacar la reforma de pensiones, más de 10 años discutiendo en el debate legislativo y que beneficia a más de dos millones y medio de personas”, indicó.

La parlamentaria dijo que “no le bastó con oponerse a la reforma de pensiones, sino que ahora quiere terminar con el Seguro Social, que también beneficia a más de un millón cuatrocientas mil personas, en particular las mujeres, por las compensaciones, por el cálculo de expectativa de vida entre hombres y mujeres”.

“Lamentablemente quiere echar atrás esos beneficios que se verían pagados desde el mes de enero. Ese es un abierto peligro para quienes están esperando y necesitan un aumento de su jubilación”, subrayó.

Yeomans aseguró que el candidato del Partido Republicano “quiere hacernos retroceder, que el Estado se vea reducido, que no se haga cargo de las principales necesidades que tiene la población y eso es un peligro para quienes necesitan que el Estado se haga cargo, que responda y sobre todo en materia de jubilación, porque tanto han esperado los jubilados de poder mejorar sus pensiones, que nuevamente ponerla en riesgo es realmente una irresponsabilidad tremenda”.

