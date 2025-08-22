José Antonio Kast presentó su programa con foco en seguridad, economía y temas sociales

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, dio a conocer las bases programáticas de su campaña.

Según consignó La Tercera, se trata de un documento de 38 páginas, donde el abanderado plasma una batería de propuestas con foco en seguridad, economía y temas sociales.

En el documento, Kast manifiesta que "la crisis de un Estado que, en lugar de ser un motor del desarrollo y un apoyo para las personas y las familias, se ha transformado en un gran obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en un gasto público desbordado, que no le mejora la vida a nadie".

El candidato republicano presenta un “plan de gobierno de emergencia”, destinado a “devolver la seguridad, reactivar el progreso económico y poner al Estado al servicio de las personas”.

En el eje del programado denominado “enfrentar la emergencia de seguridad para recuperar el orden y el sentido de autoridad”, Kast plantea medidas que buscan reducir la cifra de homicidios, mejorar el control migratorio y aumentar la capacidad del sistema penitenciario.

El abanderado propone impulsar un plan de recuperación territorial para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia; además de una política nacional de cierre fronterizo a los inmigrantes irregulares. Y se apunta a eliminar cualquier priorización actual que favorezca a los inmigrantes irregulares, limitar el envío de remesas y facilitar las expulsiones.

También se plantea reforzar la tipificación del delito de pertenencia a una organización criminal. Además, impulsa la modernización y ampliación de la infraestructura penitenciaria del país.

Finalmente, Kast plantea aumentar el gasto en seguridad, implementar un plan de “tolerancia cero” con el comercio ilícito y reducir la proliferación de campamentos.

En materia económica, se detalla el eje “enfrentar la emergencia económica para recuperar el progreso”, que incluye medidas como promover la facilitación regulatoria, reducir de 27% a 23% las tasas de impuesto corporativo para las empresas medianas y grandes, además de bajarla hasta un promedio de 20% para las empresas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad.

En su programa, Kast menciona un ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses y propone una “estricta” fiscalización tributaria contra la evasión.

El candidato propone mantener el impuesto de primera categoría en 12,5% y mejorar las condiciones y tiempos para el pago del IVA.

En cuanto a temas sociales, en el eje llamado “para enfrentar la emergencia social recuperaremos la libertad, justicia y dignidad”, el candidato propone declarar emergencia sanitaria nacional por listas de espera en salud e impulsar un fortalecimiento integral de la atención primaria de salud.

Respecto a Educación, en el programa se apunta a eliminar la tómbola en el sistema educacional, promover nuevos establecimientos educacionales, devolver a las escuelas la autonomía en materia de convivencia escolar y, además, una política de sala cuna universal con cargo al Estado, en colaboración con proveedores privados.

Asimismo, se señala que se promoverá la corresponsabilidad, la protección social y la equidad en las familias.

Además, se propone potenciar mecanismos de apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar y ampliar los subsidios habitacionales.

Finalmente, Kast indica que promoverá que las personas con necesidades educativas especiales, neurodivergentes y/o en condición de discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para disminuir las barreras del contexto.

PURANOTICIA