Jeannette Jara avisa que "está a disposición" para escuchar a la DC y "saber cómo podemos construir juntos"

Tras visitar al Presidente Gabriel Boric para conocer a su hija Violeta, la ganadora de la Primaria oficialist, Jeannette Jara, llamó a la Democracia Cristiana a sumarse a su campaña.

Luego de reunirse con el Mandatario y su pareja Paula Carrasco, la exministra del Trabajo expresó que "estuvimos conversando desde lo humano hasta lo político. Como saben, nuestro Presidente es una persona muy afectuosa, así que recibí su saludo con mucho cariño y afecto".

"El presidente me dijo algo que yo diría sabio, que uno tiene que esperar todo en estas contiendas, pero siempre tiene que mantenerse tranquila", añadió.

En cuanto al rechazo de la DC a apoyar su candidatura, Jara señaló que "espero que se sigan sumando, como la Democracia Cristiana y otros partidos”, declaró, aunque enfatizó que “más que pedirles que se sumen, quiero contarles que estoy a disposición para escucharles”.

"Hay que tener mucho respeto por los que no están aquí y quiero tener su visión. Quiero escucharles y saber cómo podemos construir juntos", afirmó.

"Va a ser una buena cosa que nosotros tengamos una coalición amplia que apoye la candidatura. Mañana vamos a tener también actividades con los otros partidos que forman la coalición y espero que se sigan sumando la Democracia Cristiana, otros partidos", reiteró Jara.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el Presidente Gabriel Boric publicó: "Recibí a Jeannette en nuestra casa con Paula y Violeta para entregarle mi apoyo, cariño y admiración. No me cabe duda que ella será mejor de lo que yo he sido con creces".

"Mi mejor apoyo en lo que viene es trabajar firme hasta el último día desde la tremenda responsabilidad de ser Presidente por este Chile que queremos tanto", concluyó.

