Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a su pareja

Jean Paul Pineda fue formalizado y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, además de la prohibición de acercarse a su pareja, según lo dispuesto por el tribunal.

El hecho que motivó su detención ocurrió este miércoles en el domicilio del exfutbolista, ubicado en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida.

Según información preliminar, Pineda se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja, momento en que se inició una discusión que derivó en agresiones mutuas, incluyendo golpes de puño y pie.

Ambos fueron detenidos y trasladados al Sapu Villa O’Higgins para constatar lesiones, donde se les diagnosticaron lesiones leves. Posteriormente, el exdelantero pasó a control de detención, mientras que la mujer quedó en libertad.

La mujer involucrada es Valentina Castro, quien en agosto fue detenida por pertenecer a una banda dedicada al robo de camiones, liderada por su padre. En ese contexto, fue formalizada por lavado de activos y posteriormente dejada en libertad.

