“Relación tóxica y escándalos constantes”: Detienen a Jean Paul Pineda y a su pareja tras violento episodio en su departamento en Santiago

Durante la madrugada de este miércoles, un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó con la detención del exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja, Valentina Castro, luego de que Carabineros acudiera al lugar tras una denuncia por una fuerte discusión que habría escalado a agresiones físicas.

El hecho ocurrió en un edificio de Santiago, donde reside la pareja, y ha generado preocupación entre los vecinos, quienes, tras lo ocurrido, revelaron detalles inquietantes sobre la convivencia entre ambos.

Aunque optaron por no aparecer en cámara, algunos residentes compartieron con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión que los conflictos entre Pineda y Castro serían frecuentes, generando un ambiente de tensión en la comunidad.

"Jean Paul Pineda queda detenido por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, además tiene denuncias previas", señaló el periodista Francisco Sanfurgo.

"Ambos se habrían agredido, se habrían tirado cosas, habrían roto cosas al interior del departamento, patearon las puertas, él tiró ropa por el balcón y cayó en el estacionamiento, y después no la dejó entrar", detalló el comunicador, quien se encontraba en el lugar, entrevistando a los vecinos.

"Dicen los vecinos que está registrado el momento en que la ropa cae por el balcón. Además, dicen que esto de los ruidos y las discusiones son permanentes, el perturbar la paz de los vecinos", agregó.

Luego, informó que los vecinos señalaron haber tratado de dialogar con ambos, pero sin éxito.

"Un vecino nos decía incluso que hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso", señalaron.

Finalmente, una persona que vive en el mismo edificio señaló: "Es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada (...) se nota que no ocupan el dormitorio".

PURANOTICIA