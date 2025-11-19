Jara dice que evaluará asistir al programa «Bad Boys» de Parisi: "Tengo que ver los temas de agenda"

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron invitados por Franco Parisi a participar en el programa de streaming «Bad Boys», en el marco de la segunda vuelta que se disputará el próximo 14 de diciembre.

El fundador del Partido de la Gente, que obtuvo la tercera mayoría en la primera vuelta, recordó que en la elección anterior extendió la misma invitación al Republicano y al entonces candidato Gabriel Boric, aunque este último decidió no asistir.

El economista adelantó que, tras la emisión del programa, su colectividad realizará la tradicional encuesta digital para definir cómo votarán en el balotaje. Esa consulta interna se ha transformado en una práctica habitual del PDG, que busca dar señales de independencia frente a los bloques tradicionales.

En este escenario, Jeannette Jara fue consultada por radio ADN. La abanderada oficialista manifestó disposición a participar, aunque condicionada a su agenda: “Lo voy a evaluar, a mí me gustaría ir, pero tengo que ver también los temas de agenda”.

Añadió que conoció la invitación por televisión y no directamente a través de su comando: “No sabría decirle, la verdad es que no he sido informada de que él ha sido llamado (vía telefónica por su comando). Lo que sí sé es que nos invitó a «Bad Boys». Lo sé por la televisión”.

José Antonio Kast, en tanto, también reconoció estar evaluando la invitación, pero subrayó que su prioridad es el despliegue territorial. “Yo estoy en la calle, como me pidió Franco Parisi a través de todos los medios. Dijo, ‘vayan a la calle y gánense los votos’. Yo me estoy ganando los votos en la calle”, señaló.

El candidato republicano recordó además su experiencia previa en el programa: “Estuve hace cuatro años en el programa y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir. Estamos evaluando, pero hoy día estoy cumpliendo con la primera solicitud que nos hizo Franco Parisi”.

Kast remarcó que su estrategia pasa por recorrer el país y mostrarse como un candidato en terreno: “Mañana voy a estar en Arica, y así voy a seguir recorriendo Chile, porque quiero ser un presidente en terreno, no un presidente que entra en La Moneda y se olvida del país”.

De esta manera, tanto Jara como Kast dejaron abierta la posibilidad de participar en "Bad Boys", aunque con matices: la primera condicionada a su agenda y el segundo priorizando su despliegue territorial. La decisión final de ambos candidatos podría tener impacto en la encuesta digital del PDG y, eventualmente, en la definición de apoyos para la segunda vuelta.

PURANOTICIA