Kast dice que cumplió la primera petición de Parisi de estar en la calle: "Yo no partí en los matinales"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó el desafío que tiene de captar el interés de los votantes de Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales.

Al respecto, el abanderado aseguró que "nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en La Araucanía, donde la gente sufre la violencia del terrorismo, no la violencia rural”.

Esto, en alusión a Jeannette Jara, quien luego de los comicios participó en dos programas de televisión.

Bajo ese contexto, reiteró que "yo estoy en la calle, como me pidió Parisi a través de todos los medios, dijo, ‘vayan a la calle y gánense los votos’, yo me estoy ganando los votos en la calle”.

Consultado sobre si participará en el programa "Bad Boys" que el economista tiene en YouTube, el exdiputado respondió:

“Estuve hace cuatro años en el programa, y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir. Estamos evaluando, pero hoy día estoy cumpliendo con primer la primera solicitud que nos hizo Franco Parisi, salir a la calle”.

Cabe señalar que el excandidato presidencial invitó a los dos aspirantes a La Moneda al espacio, además, anunció que inmediatamente "después, inmediatamente, hacemos una consulta digital a la gente del PDG, sobre si quieren al candidato A, candidato B, nulo o blanco".

PURANOTICIA