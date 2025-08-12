Jara asegura tras dichos de Kast sobre el Congreso que es un "error" querer "gobernar por decreto"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las declaraciones del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre el rol del Parlamento.

El exdiputado sostuvo que “el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial, y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias”.

“Tenemos que regular el sentido de la autoridad. En Chile hoy no hay sentido de la autoridad (…) tenemos que decir que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”, indicó.

Al respecto, la exministra del Trabajo manifestó que “para mí la democracia es muy valiosa. Efectivamente que las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas".

“Lo que sí que es verdad es que hay que apurarse más en poder sacarlas, y que la ley apunten a solucionar los problemas de las personas en sus casas, pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error”, señaló.

Y añadió que “por algo hay democracia, y eso involucra que hay que conversar con todas y con todos, y no cerrar los puentes, sino que abrir los posibles diálogos”.

