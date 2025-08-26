Jara aborda cruce interno en su comando y pide que se concentren en la campaña: "No soy la mamá de ninguno de los dirigentes"

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), se refirió a la polémica por las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El líder del PC criticó la gestión de la ahora exautoridad por privilegiar “el recurso” por sobre “la necesidad social”. Además, exigió transparentar los motivos de su salida.

Por ello, el senador y vocero de la campaña de la exministra del Trabajo, Ricardo Lagos Weber (PPD), acusó al dirigente de causar "fraccionamiento, distancia y ruptura" al interior de la coalición con cada una de sus intervenciones.

Y la réplica al parlamentario llegó desde la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien aseguró que al socialista "no le compete dar respuesta a los presidentes de los partidos. No es vocero de la coalición; es vocero de la candidatura. Su labor es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata".

Bajo ese contexto de tensión entre personeros de su comando, Jeannette Jara declaró que "entiendo que han habido distintas declaraciones entre distintas autoridades políticas, pero mi concentración está puesta en buscar soluciones para los problemas que Chile tiene".

"Con todo, yo quiero señalar que durante el tiempo que fui ministra junto al ministro Marcel, logramos avanzar en temas relevantes y estoy muy contenta de que desde septiembre en adelante empiecen a subir las pensiones y en enero le suban un millón cuatrocientas mil personas, cosa que no va a pasar si gana el candidato Kast, que ha señalado que va a eliminar el aporte al seguro social que hay dentro de la reforma previsional, lo cual generaría un enorme retroceso", agregó.

"Cada persona es responsable de sus propios dichos. Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no, y si son las vías más adecuadas o no", complementó.

"Cada uno de los que está opinando, por un lado y para el otro, creo que son todos adultos, gente con harta experiencia, y yo les pediría que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está ente nosotros, está al frente", enfatizó.

Finalmente, cerró diciendo que "yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser presidenta de Chile para darle soluciones a Chile".

PURANOTICIA