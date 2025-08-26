Choque político en comando de Jara: Figueroa (PC) responde a críticas de Lagos-Weber (PPD)

Un fuerte cruce de acusaciones se abrió en el comando de la abanderada oficialista Jeannette Jara, luego de que la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, respondiera al senador del PPD, Ricardo Lagos-Weber, por sus críticas al timonel de su partido, Lautaro Carmona.

La polémica se desató luego de que Lagos-Weber, vocero de la campaña de Jara, acusara a Carmona de generar "fraccionamiento" y poner en riesgo la candidatura con sus declaraciones contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel. El senador afirmó en CNN Radio que las intervenciones del líder comunista generan "una distancia, una ruptura" en la coalición.

En respuesta, Bárbara Figueroa, quien es parte del equipo estratégico del comando, defendió la postura de su partido. En Radio Cooperativa, la dirigenta comunista explicó que los dichos de Carmona son "la opinión que como partido se entregó en distintos momentos", y no una crítica reciente. Además, hizo un llamado a no insistir en "tratar de poner una tensión" entre los presidentes de los partidos y la candidata, ya que esto "a la ciudadanía harto poco le importa".

Figueroa elevó el tono y devolvió el golpe, emplazando directamente al senador Lagos-Weber. "En el caso del senador Lagos-Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función", sentenció. La secretaria general del PC enfatizó que el rol del vocero es hablar sobre "programas y propuestas" para la candidatura de Jara, no sobre las diferencias internas entre las colectividades.

