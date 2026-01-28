Investigan balacera en plaza Santa Ana de Santiago que dejó un extranjero fallecido y tres heridos

La Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana, junto a personal especializado de Carabineros, desplegó un operativo en la plaza Santa Ana de Santiago tras la balacera ocurrida la noche de este martes y que dejó un fallecido y tres heridos, uno de ellos en riesgo vital.

La fiscal ECOH Bárbara Ramírez subrayó la gravedad del caso: “Estas personas son víctimas de múltiples impactos balísticos, los cuales están siendo levantados en este momento por personal de Labocar. Se encuentran lesionadas, encontrándose una de estas personas con heridas de gravedad y otra persona encontrándose actualmente fallecida”.

El trabajo investigativo se centra en levantar cámaras de seguridad y realizar empadronamientos para esclarecer la dinámica del ataque. En el lugar se halló una decena de vainillas.

Según Ramírez, “hasta el momento la dinámica de los hechos es más bien confusa porque no tenemos el acceso todavía a las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que estas personas se encontraban en las inmediaciones de esta plaza y llega el atacante… a lo menos uno de los atacantes, llega premunido con un arma de fuego y percuta los disparos”.

Por su parte, el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, complementó la información sobre las víctimas: “Los cuatro son mayores de edad” y “según lo que se mantiene como primera información, las cuatro personas se encontrarían acá en la plaza compartiendo. Habría llegado un sujeto, digamos, a realizar directamente los impactos”.

PURANOTICIA