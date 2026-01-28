Balacera entre extranjeros deja un muerto y tres heridos en plaza Santa Ana de Santiago

Una balacera entre extranjeros ocurrida la noche de este martes 27 en la plaza Santa Ana, en la comuna de Santiago, dejó un fallecido y tres personas heridas.

Según información entregada por la policía y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Chile (ECOH), las cuatro personas se encontraban compartiendo en la vía pública, hasta donde llegó un sujeto directamente a atacarlos.

Tras una serie de disparos, cuatro personas terminaron lesionadas: dos de nacionalidad colombiana y dos de nacionalidad peruana. El atacante, en tanto, era un individuo que portaba una pistola calibre 9 milímetros.

Uno de los baleados escapó por calle Catedral hacia el oriente. Sin embargo, cayó desplomado producto de sus heridas. Vecinos lo asistieron y trasladaron hasta la Posta Central, lo que también ocurrió con las otras tres personas, según explicó el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda central de Carabineros.

Finalmente, en el centro asistencial se confirmó la muerte de uno de los afectados, de nacionalidad colombiana, quien recibió un disparo en la cabeza. Por otra parte, uno de los ciudadanos peruanos se encuentra en riesgo vital, mientras que los otros dos presentan lesiones de diversa consideración.

Así lo confirmó la fiscal ECOH, Bárbara Ramírez, quien detalló que “el hecho habría sido cometido por al menos un atacante, quien percuta los disparos en contra de las víctimas”.

Carabineros del OS9 y del Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las diligencias para dar con el responsable de este homicidio consumado y triple homicidio frustrado registrado en el centro de Santiago.

