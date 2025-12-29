Incendio en San Carlos de Apoquindo ha consumido 470 hectáreas: recién este martes podría ser extinguido

La Delegación Presidencial Metropolitana y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes, sigue activo y que recién este martes podría ser extinguido.

Hasta el momento, el siniestro denominado Plaza Sur ha consumido 470 hectáreas de vegetación.

El delegado Gonzalo Durán expresó que la emergencia sigue activa, pero "está tendiendo a disminuir de manera importante por una reducción de la temperatura".

"Las condiciones del viento también hacen que el incendio repase la misma zona afectada, donde hay menos masa vegetal, por lo que no debiera extenderse", añadió.

"Esperamos que la disminución (de temperatura) se traduzca en que, ojalá, mañana en la mañana se pueda extinguir", añadió.

Por su parte, la directora regional de Conaf, Elke Huss, indicó que "el incendio denominado Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, se encuentra en este momento en combate".

"Al momento no existe amenaza a viviendas acá en este sector. El incendio se encuentra con comportamiento extremo en la cabeza, estamos con alerta técnica amarilla activa", enfatizó.

En el combate del fuego trabajan Bomberos y brigadas de Conaf con aviones, helicópteros y camiones aljibe.

