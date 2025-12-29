Declaran Alerta Amarilla para la comuna de Las Condes por incendio forestal "con comportamiento extremo"

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Las Condes por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Plaza Sur" ha consumido una superficie de 470 hectáreas.

La emergencia presenta "comportamiento extremo sin riesgo de propagación a estructural de momento".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Las Condes por incendio forestal, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Trabajan en el lugar: Cuerpo de bomberos de Santiago; Vehículos: B-10, B-13, B-18, BX-19, B-22, B-3, BR-14, BM-20, BT-18, Q-15. RX-7, Z-2, Z21, Z-22, X-2, K-1, K-2, K-3, K-5, S-1, S-3.

4 brigadas, 6 técnicos y 7 aeronaves de Conaf.

1 unidad de Carabineros, 1 Departamento de Emergencias de Las Condes 1 seguridad ciudadana de Las Condes.

