Incendio consumió completamente un vagón en la estación Santa Isabel del Metro de Santiago

Un vagón de la Línea 5 del Metro de Santiago terminó quemado por completo. El servicio debió ser suspendido en seis estaciones.

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, detalló que alrededor de las 17:20 horas, "ocurrió un incidente en Línea 5, estación Santa Isabel, donde un tren empezó a emanar fuego y humo".

"Frente a esto se activaron todos los protocolos de evacuación de la estación y del tren de acuerdo a lo establecido, eso implica la evacuación de todos los pasajeros por el túnel hasta la estación siguiente, que en este caso, era la estación Irarrázaval", indicó.

Asimismo, mencionó que "no existen personas lesionadas producto de este incidente, y todos los equipos de emergencia, Bomberos y ambulancias, están desplegados y trabajando en la solución de esta contingencia".

"Esto implica un servicio parcial que se ha establecido en la operación de la Línea 5, que afecta seis estaciones, desde Plaza de Armas hasta la estación Irarrázaval, y las personas que utilizan la Línea 5 en la hora punta para retornar a sus hogares pueden utilizar opciones alternativas, porque todo el resto de la red continúa operando en forma normal".

Finalmente, dijo que continuarán "informando y monitoreando cómo transcurre la situación frente a la posibilidad de retomar el servicio en futuras horas del día o si este servicio ya se interrumpe y se retoma el día de mañana".

Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, señaló que "el incendio comenzó debajo del vagón y no estarían involucradas terceras personas, pero esto es parte de la investigación que se tiene que desarrollar".

La autoridad comentó que "no hay heridos, pero sí esta es una situación que en este momento tiene a los equipos de Bomberos en la evacuación, y también comenzando ya el ataque al fuego, que ya consumió uno de los vagones".

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