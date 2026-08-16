Elizalde descarta competir por la presidencia del PS: "No está en mis planes"

Álvaro Elizalde despejó este domingo las dudas sobre una eventual candidatura para asumir la conducción del Partido Socialista. Pese a que su nombre había comenzado a surgir como una de las alternativas para encabezar la colectividad, el exministro del Interior descartó tener entre sus planes competir por el cargo.

“No está en mis planes”, respondió Elizalde al ser consultado sobre esa posibilidad durante una entrevista con Estado Nacional de TVN.

El exsecretario de Estado argumentó que todavía queda tiempo antes de que el Partido Socialista deba renovar formalmente su conducción, proceso que está previsto para abril del próximo año.

En ese contexto, llamó a evitar que la colectividad entre anticipadamente en una carrera electoral interna.

Elizalde recordó que las elecciones partidarias se realizarán en abril de 2027 y sostuvo que “por tanto, me parece que no hay que adelantar las definiciones, porque eso además debilita a los actuales dirigentes”.

Su nombre había comenzado a tomar fuerza como una eventual alternativa para encabezar el PS en un período marcado por diferencias entre sectores de la colectividad y por el desafío de reordenar sus fuerzas internas.

El exministro mantiene un rol en la conferencia del partido y forma parte del denominado Tercerismo, corriente a la que también pertenece la actual presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.

Las tensiones internas han quedado especialmente expuestas por las diferencias políticas entre Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini, quien pertenece a una generación que ha adoptado posiciones más duras dentro del Congreso.

De cara a las próximas elecciones internas, el escenario socialista aparece marcado principalmente por dos grandes sectores.

Por una parte se encuentra “Grandes Alamedas”, bloque al que pertenece Cicardini y que aparece con fuerza para disputar la renovación de la dirección partidaria. En la otra vereda se encuentra el “Tercerismo”, sector en el que militan tanto Elizalde como Vodanovic.

Pese a este escenario y a las versiones que lo situaban como una eventual carta para asumir la conducción del partido, Elizalde optó por tomar distancia de la carrera interna y planteó que cualquier definición sobre el futuro liderazgo del PS debería producirse más adelante.

PURANOTICIA