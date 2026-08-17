Balean en la cabeza a conductor que intentó atropellar a carabineros en Quinta Normal

El conductor de un vehículo que intentó atropellar a carabineros resultó herido de un balazo en la cabeza, mientras que uno de sus acompañantes resultó detenido, hecho registrado durante la madrugada de este lunes 17 de agosto en Quinta Normal.

Los hechos ocurrieron a las 2:00 horas de la madrugada en Padre Hurtado con Portales, hasta donde concurrieron los efectivos policiales tras la activación de una alarma en la zona. En el lugar, detectaron la presencia de un vehículo con tres sospechosos.

"Este vehículo, al percatarse de la presencia policial, intenta atropellar a los carabineros de servicio, quienes se ven en la obligación en defensa propia de hacer uso de su armamento fiscal", informó el teniente Carlos Huincatripay, oficial de ronda de la prefectura Rinconada de Carabineros de Chile.

El oficial complementó su información indicando que se logró la detención de un individuo que descendió del vehículo e intentó darse a la fuga, mientras que paralelamente los efectivos "se percatan de la presencia del conductor del vehículo el cual se encontraba lesionado de un impacto balístico en su cabeza".

Cabe hacer presente que un tercer individuo logró darse a la fuga del lugar de los hechos, mientras Carabineros no informó el estado de salud del sospechoso baleado.

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