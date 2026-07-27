Metro de Santiago suspende servicio en seis estaciones de la Línea 5 tras presencia de fuego bajo bastidor de un tren en Santa Isabel

Debido a la presencia de fuego bajo bastidor de un tren NS-74 en Santa Isabel, Metro de Santiago reportó el cierre de seis estaciones la Línea 5.

Las paradas afectadas son Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval.

A la emergencia acudieron 21 máquinas y voluntarios de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Además, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa despachó a cuatro compañías para apoyar en las labores.

Desde Bomberos detallaron que la evacuación de Baquedano, a pesar que la emergencia es en Santa Isabel, se debió a que “por efecto físico llamado convección, gases y humos calientes pueden viajar por ductos cerrados y propagar fuegos a gran distancia".

A las 17:35, la empresa anunció el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

PURANOTICIA