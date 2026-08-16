Constanza Martínez reconoce triunfo de Gael Yeomans en elecciones internas del Frente Amplio

Constanza Martínez reconoció el triunfo de Gael Yeomans en las elecciones internas del Frente Amplio y destacó el proceso democrático desarrollado por la colectividad, luego de una competencia que definió a quien encabezará el partido durante los próximos dos años.

A través de sus redes sociales, la actual presidenta del FA felicitó a Yeomans y manifestó su disposición a continuar trabajando junto a la nueva conducción.

“Un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidenta del Frente Amplio. Seguiremos trabajando construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional”, expresó Martínez.

Sus declaraciones se produjeron luego de conocerse los resultados preliminares de la elección de la Directiva Nacional, en la que la lista “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza”, encabezada por Yeomans, obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios.

La opción “Frente Amplio para Chile”, vinculada al sector liderado por Martínez, consiguió 4.353 preferencias, correspondientes al 42,03%.

Más allá del resultado, la actual timonel puso el acento en la participación de la militancia y en la capacidad de la colectividad para resolver democráticamente sus diferencias y definir su conducción.

“El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo. Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático”, sostuvo.

De ratificarse los resultados, Yeomans asumirá la presidencia del Frente Amplio, mientras Martínez continuará formando parte de la conducción de la colectividad como secretaria general.

En su mensaje, la dirigente también tuvo palabras para quienes asumirán responsabilidades dentro de la nueva estructura partidaria y para la militancia desplegada a nivel nacional.

“Todo mi cariño a quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país y que asumirán los mandatos de nuestro Congreso para consolidar este nuevo periodo partidario”, señaló.

PURANOTICIA