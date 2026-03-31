Identifican a uno de los responsables del ataque en Liceo Lastarria y se le aplicará la ley Aula Segura: autoridades anuncian querellas

Tras los graves incidentes registrados en el Liceo Lastarria, donde un grupo de manifestantes prendió fuego en el patio y atacó la inspectoría con una bomba molotov, las autoridades confirmaron los primeros avances en la investigación.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó que se logró individualizar a uno de los responsables de estos hechos de violencia.

Según detalló el jefe comunal, los tres sujetos que actuaron encapuchados pertenecen a la comunidad escolar y no son agentes externos.

“Los tres encapuchados son estudiantes y no personas externas, y uno de ellos ya fue identificado, a quien se le aplicará Aula Segura para la expulsión inmediata. Nos vamos a querellar penalmente, porque esto es un delito”, enfatizó, calificando la jornada como un día triste para la institución.

La autoridad de Providencia vinculó estas acciones con grupos de extrema izquierda anarquista que utilizan la violencia para promover sus posturas políticas. En ese contexto, Bellolio fue categórico al señalar que “esto es un acto delictual y lo vamos a tratar como tal”, añadiendo que bajo su administración no permitirán que estos sectores destruyan la educación pública.

Asimismo, recordó que durante el año pasado se enviaron tres oficios al Ministerio de Educación solicitando medidas de seguridad como cámaras internas, pórticos detectores de metales y la facultad de revisar mochilas. “La violencia no puede tener de rehén a la educación pública”, sentenció, insistiendo en que es urgente recuperar la tranquilidad en los establecimientos.

Por su parte, el Delegado Presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, se sumó al rechazo de los actos vandálicos y anunció que el Gobierno respaldará las acciones legales.

Además, criticó la demora en la tramitación de procesos sancionatorios, señalando que buscarán “resucitar muchos de los requerimientos de Aula Segura que hoy día duermen en la Superintendencia de Educación”, los cuales fueron presentados por diversos sostenedores el año pasado sin obtener respuesta oportuna.

En el caso específico de Providencia, Codina calificó como “escandaloso” que existan tres requerimientos municipales estancados en la Superintendencia. “Esto no es solamente quemar una sala. Aquí lo que están tratando de hacer es destruir la educación pública que tantas oportunidades ha generado nuestro país”, manifestó la autoridad regional.

En tanto, el Gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, condenó de forma transversal los episodios de violencia y lamentó que sucesivas administraciones no hayan podido erradicar este problema. “Lo más importante es que se vulnera el derecho a una educación pacífica de los estudiantes”, sostuvo.

Finalmente, advirtió sobre la peligrosidad de los elementos utilizados en las protestas, recordando que el uso de artefactos incendiarios constituye un delito grave. “Recordemos que el uso de bombas molotov está penada por la ley de control de armas. Es un arma. Yo me imagino que nadie aceptaría que alguien entrara con un arma de fuego a un establecimiento educacional”, concluyó, instando a un compromiso político conjunto para enfrentar a los grupos organizados que operan en los liceos emblemáticos.

PURANOTICIA